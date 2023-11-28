Wccftech: Nintendo Switch 2 может оказаться лучше PS5 в плане трассировки лучей

Switch 2, новая игровая консоль японской компании Nintendo, может получит поддержку технологии трассировки лучей Nvidia Ray Reconstruction, что даст ей некоторое преимущество перед PlayStation 5 и Xbox Series X.
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