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Где Бог, там победа!

Слово  Пастыря.В преддверии праздника Рождества Христова по обыкновению, мои дорогие братья и сестры, из алтаря Храма Христа Спасителя я обращаюсь к вам со словами, и в этих словах я пытаюсь выразить то, что мне кажется важным, существенным, особенно в связи с праздником Рождества Христова.

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