Военное обозрение

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На Украине «за отрицание агрессии РФ» под суд попала школьная учительница

На Украине «за отрицание агрессии РФ» под суд попала школьная учительница

Если украинский гражданин сомневается в заявлениях киевских властей, он подлежит аресту. Поэтому на Украине «за отрицание агрессии РФ» под суд попала школьная учительница, преподававшая украинский язык.

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