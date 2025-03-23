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Царьград

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Выстрелил в метро: петербургский хулиган с пусковым устройством напугал прохожих

Выстрелил в метро: петербургский хулиган с пусковым устройством напугал прохожих

Молодой человек после ссоры с незнакомцем выстрелил в закрывающийся вагон метрополитена.В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого человека, который открыл стрельбу в метро с помощью пускового устройства.

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