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В Госдуме предложили ограничить прием детей мигрантов в российские школы

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением установить квоту на прием детей мигрантов в школы России, ограничив их численность до 10% от общего числа учеников в каждом классе.

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