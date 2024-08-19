В Госдуме предложили ограничить прием детей мигрантов в российские школы

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением установить квоту на прием детей мигрантов в школы России, ограничив их численность до 10% от общего числа учеников в каждом классе.