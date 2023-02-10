Остин Ривз красиво ушел от Янниса с помощью кроссовера

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз стал автором красивого момента во время матча с «Бакс» (106:115). Ривз обыграл лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо один на один с помощью кроссовера, ворвался в трехсекундную и реализовал лэй-ап.