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Остин Ривз красиво ушел от Янниса с помощью кроссовера

Остин Ривз красиво ушел от Янниса с помощью кроссовера

Форвард «Лейкерс» Остин Ривз стал автором красивого момента во время матча с «Бакс» (106:115). Ривз обыграл лидера «Бакс» Янниса Адетокумбо один на один с помощью кроссовера, ворвался в трехсекундную и реализовал лэй-ап.

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