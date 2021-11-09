Завод Nissan в Санкт-Петербурге увеличивает объемы производства

За 9 месяцев 2021 года на предприятии было произведено на 17% больше автомобилей, чем в 2020 году. C ноября 2021 в связи с восстановлением рынка и ростом продаж автомобилей завод Nissan в Санкт-Петербурге переходит на двухсменный режим работы.