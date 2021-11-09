Клаксон

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Писанина для блондинок. пИсатель хоть раз живьем видел установленное ГБО, особенно на инжекторных движках? Скорее все...ГБО для автомобиля
  • Константин Самарин
    В Китае задержали...

Завод Nissan в Санкт-Петербурге увеличивает объемы производства

Завод Nissan в Санкт-Петербурге увеличивает объемы производства

За 9 месяцев 2021 года на предприятии было произведено на 17% больше автомобилей, чем в 2020 году. C ноября 2021 в связи с восстановлением рынка и ростом продаж автомобилей завод Nissan в Санкт-Петербурге переходит на двухсменный режим работы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх