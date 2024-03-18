Победа Путина глазами Запада. Первые реакции лидеров и СМИ удивили: Это рекорд

Победа Владимира Путина на президентских выборах не была чем-то удивительным для зарубежной прессы. И если раньше СМИ Запада предпочитали дискредитировать политику русского лидера, то на этот раз авторитетные издания выбрали более сдержанную позицию, признав безоговорочную победу.