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Победа Путина глазами Запада. Первые реакции лидеров и СМИ удивили: Это рекорд

Победа Путина глазами Запада. Первые реакции лидеров и СМИ удивили: Это рекорд

Победа Владимира Путина на президентских выборах не была чем-то удивительным для зарубежной прессы. И если раньше СМИ Запада предпочитали дискредитировать политику русского лидера, то на этот раз авторитетные издания выбрали более сдержанную позицию, признав безоговорочную победу.

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