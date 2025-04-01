В ООН подтвердили взаимодействие с Эстонией по вопросу православной церкви

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в курсе предлагаемых эстонскими парламентом поправок к Закону о церквях и приходах, а также знает о связанных с ними проблемах, заявила «Известиям» официальный представитель структуры Лиз Троссель.
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