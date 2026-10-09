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Регионы России

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Правительство предложило увеличить предельный возраст службы женщин в армии до 50 лет

Правительство предложило увеличить предельный возраст службы женщин в армии до 50 лет

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предлагающий повысить предельный возраст пребывания женщин на военной службе с 45 до 50 лет.

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