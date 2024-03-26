Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Китай на деле показывает свой курс на Россию.

Китай на деле показывает свой курс на Россию.

27 октября 2023 Вам не понять всю боль и разочарование китайцев, которые, отдыхая за границей, активно скупают сувениры, а вернувшись домой, обнаруживают, что все купленные за валюту сувениры и подарки имеют бирки MADE IN CHINA.

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Комментарии
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Tania Еременко
На этот раз я абсолютно согласна.
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3 час.
КУАТ
Лучше было бы не китайское производство авто у себя размещать, а на базе СП.
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1 час.

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