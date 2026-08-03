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Газета.ру

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Frontiers: скопление гнезд ледяной рыбы найдено в море Уэдделла

Frontiers: скопление гнезд ледяной рыбы найдено в море Уэдделла

Британские ученые обнаружили под антарктическим льдом более тысячи гнезд желтоперой нототениевой рыбы — открытие стало возможным благодаря отколовшемуся в 2017 году от шельфового ледника Ларсена C айсбергу А-68, который открыл ранее недоступный для исследований участок морского дна.

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