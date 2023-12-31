Фигуристка Александра Трусова получила серьезную травму

Жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном фигурном катании Евгения Плющенко, российская продюсер Яна Рудковская, заявила, что исполнительница главной роли в постановке шоу "Русалочка", серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова, получила травму перед премьерой, передает «Чемпионат.
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