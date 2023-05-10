Глава МВД Сойлу обвинил США в попытках вмешаться в ход выборов президента Турции

Вашингтон предпринимает попытки вмешаться в ход выборов президента Турции. С соответствующим обвинением в адрес американских властей, как пишет Telegram-канал БелТА, выступил руководитель турецкого министерства внутренних дел Сулейман Сойлу.
Вашингтон предпринимает попытки вмешаться в ход выборов президента Турции. С соответствующим обвинением в адрес американских властей, как пишет Telegram-канал БелТА, выступил руководитель турецкого министерства внутренних дел Сулейман Сойлу.
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