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Глава МВД Сойлу обвинил США в попытках вмешаться в ход выборов президента Турции

Глава МВД Сойлу обвинил США в попытках вмешаться в ход выборов президента Турции

Вашингтон предпринимает попытки вмешаться в ход выборов президента Турции. С соответствующим обвинением в адрес американских властей, как пишет Telegram-канал БелТА, выступил руководитель турецкого министерства внутренних дел Сулейман Сойлу.

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