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СССР-Россия

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  • Александр Попов
    Путин тоже коммунистЖена Ельцина не п...
  • Лидия Санникова
    Да, 80-е, 90-е, начиная намного раньше, показали истинное лицо коммунистов. Разворовали, разграбили огромную Россию, ...Жена Ельцина не п...
  • Александр24
    Абсолютно, на 100%, согласен с автором! А словоблудие ура-патриотов по поводу "русской" земли является вражеским и ан...Только враг Росси...

"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских

"Откровения" имама о будущем России: Мусульманская страна и мигранты вместо русских

Главный имам московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов во всеуслышание заявил, что "у мусульман великая демографическая миссия" – за счёт высокой рождаемости сделать вскоре Россию "преимущественно мусульманской страной".

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
И кого это трогает? Путина? Володина? Матвиенко?
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14 час.
Неизвестно Неизвестно
А говна на лопате этой чурке не надо? Он его честно заработал!
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12 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Во власти давно проводится политика замещение коренного населения России на пришлых. Кто проводит эту политику известна всем, но меры к ним ни какие не принимаются. Идет геноцид Русского населения...
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6 час.

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