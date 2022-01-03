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Что делать, если на заправке залили плохой бензин? 10 обязательных шагов

Что делать, если на заправке залили плохой бензин? 10 обязательных шагов

Если действовать грамотно, компенсацию причиненного автомобилю ущерба можно получить без суда. Вскоре после заправки автомобиль начал капризничать, а подозрения падают на некачественное топливо? Юрист рекомендует действовать следующим образом.

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