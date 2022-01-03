Что делать, если на заправке залили плохой бензин? 10 обязательных шагов

Если действовать грамотно, компенсацию причиненного автомобилю ущерба можно получить без суда. Вскоре после заправки автомобиль начал капризничать, а подозрения падают на некачественное топливо? Юрист рекомендует действовать следующим образом.
Если действовать грамотно, компенсацию причиненного автомобилю ущерба можно получить без суда. Вскоре после заправки автомобиль начал капризничать, а подозрения падают на некачественное топливо? Юрист рекомендует действовать следующим образом.
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