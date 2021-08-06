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Олега Навального осудили на год условно по “санитарному делу”

Олега Навального осудили на год условно по “санитарному делу”

Политика Происшествия Олега Навального наказали за подстрекательство. Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении брата оппозиционера Алексея Навального Олега суд вынес новое решение, осудив его условно сроком на один год по “санитарному делу”.

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