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Fars: Глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности на Ближнем Востоке

Fars: Глава МИД Ирана обсудил с коллегами рост напряженности на Ближнем Востоке

Хосейн Амир Абдоллахиан, глава министерства иностранных дел Ирана, обсудил в ходе телефонного разговора с коллегами из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Ирака рост напряженности на Ближнем Востоке после удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Сирии.

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