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Американцы высмеяли Зеленского из-за ситуации с премией "Оскар": "Редкий W"

Американцы высмеяли Зеленского из-за ситуации с премией "Оскар": "Редкий W"

Читатели Variety поддержали решение организаторов американской кинопремии не давать слова президенту Украины для выступленияОрганизаторы кинопремии "Оскар" решили не изменять своим традициям и потому отказали Владимиру Зеленскому в выступлении.

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