Ирина Винер уходит в отставку: Главный тренер сообщила, чем теперь будет заниматься

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку. Она рассказала, какую новую задачу собирается решать теперь, и заверила, что оставляет команду в надёжных руках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Ё-моё, кажись, русские разозлились!": Ракеты и "Герани" снесли ночью пол-Украины, румынская авиация поднялась в воздух
- Ликвидация вертолётчика-перебежчика Кузьминова в Испании: Сенсационная деталь на фоне задержаний агентесс СБУ в России
- Ещё один удар по курянам. И снова чиновничий беспредел. Хинштейн не сдержался: "Ничто скрывать здесь никто не намерен"
Свежие комментарии