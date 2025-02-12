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Ирина Винер уходит в отставку: Главный тренер сообщила, чем теперь будет заниматься

Ирина Винер уходит в отставку: Главный тренер сообщила, чем теперь будет заниматься

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку. Она рассказала, какую новую задачу собирается решать теперь, и заверила, что оставляет команду в надёжных руках.

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