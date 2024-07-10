Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Каршеринг снес дерево на Дубнинской

В позднее вечернее время на улице Дубнинской в районе дома 37 К1 и остановки городского наземного транспорта «Школа», водитель, управляя каршеринговой машиной, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где столкнулся с деревом.

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