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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае общественники и ветераны органов внутренних дел приняли участие в городском детском форуме «Безопасно об опасном»

Мероприятие стало заключительным этапом правового проекта для детей «Пес Барбос и правовой мульт-кросс», партнерами которого выступили Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.

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