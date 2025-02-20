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Штатам бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали

Штатам бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали

США тайно бросили вызов - и это была не Россия. Американцам прилетел ответ на "Северный поток" в том же духе.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
👍👍👍 Ещё один из тысяч фактов о том, что главным источником всех бед в современной России являются не империя зла сша и не Западная Европа, а российские барыги (ласково - &quot;олигархи&quot;, &quot;промышленники&quot;, &quot;предприниматели&quot;). Российские парни, не щадя себя, воюют на Украине с мировым фашизмом, а российские барыги в это время продолжают снабжать фашистов сырьем и ресурсами, на которые производится вооружение для войны с Россией. Лично у меня, как и у любого здравомыслящего человека, это в голове не укладывается!
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3 час.
Валерий Фоменков
Верно. Но, лишь в этом единичном конкретном случае. А если брать масштабнее? Все удары по городам России осуществляются, исключительно, при активной поддержке Запада и их спутниковой группировке. Каков ответ России на это? Никакой!!! Будто бы, всё так и должно быть.
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3 час.
Валерий Фоменков
Всё очень просто. Трамп и его команда, в число которой входит и Илон Маск, ведут свою игру, в которой интересы России - это не основная и не главная задача. Поэтому не стоит особо полагаться и надеяться на &quot;доброго дядюшку&quot; Трампа и строить какие-то иллюзии на его счёт. НИКОГДА ни США, ни Западная Европа не будут нам ни союзниками, ни, тем более, друзьями!
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3 час.
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