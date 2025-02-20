Штатам бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали

Валерий Фоменков 👍👍👍 Ещё один из тысяч фактов о том, что главным источником всех бед в современной России являются не империя зла сша и не Западная Европа, а российские барыги (ласково - "олигархи", "промышленники", "предприниматели"). Российские парни, не щадя себя, воюют на Украине с мировым фашизмом, а российские барыги в это время продолжают снабжать фашистов сырьем и ресурсами, на которые производится вооружение для войны с Россией. Лично у меня, как и у любого здравомыслящего человека, это в голове не укладывается!

Валерий Фоменков Верно. Но, лишь в этом единичном конкретном случае. А если брать масштабнее? Все удары по городам России осуществляются, исключительно, при активной поддержке Запада и их спутниковой группировке. Каков ответ России на это? Никакой!!! Будто бы, всё так и должно быть.