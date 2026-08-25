Два дня дождей обещают омские синоптики. По их прогнозу погоды, в четверг и пятницу на территории региона ожидаются осадки.
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Два дня дождей обещают омские синоптики. По их прогнозу погоды, в четверг и пятницу на территории региона ожидаются осадки.
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