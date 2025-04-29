На Алтае женщина не смогла устоять перед соблазнительной посылкой от мошенников

Она оформила кредитную карту и перевела 100 тысяч рублей на указанные телефонные номера В Алтайском крае жительница Рубцовска попалась на очередные уловки мошенников, поверив в виртуальную посылку, сообщает региональное МВД.
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