В челябинском поселке на сутки отключат водоснабжение

Жители поселка в Челябинске на сутки останутся без воды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабное ограничение водоснабжения запланировано на 25-26 февраля и коснется жителей поселка Чурилово.
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