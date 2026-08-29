Демонтированный памятник Достоевскому вновь открыли в Дрездене

t.me/Посольство России в Германии В Дрездене состоялась церемония установки памятника Федору Достоевскому, который был демонтирован в июне 2025 года.
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