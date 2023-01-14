Прокуратура Бразилии обратились к суду с просьбой привлечь к расследованию экс-президента Болсонару по делу о беспорядках

Генеральная прокуратура Бразилии сделал обращение в верховный суд государства с просьбой привлечь бывшего лидера страны Жаира Болсонару к расследованию по делу о подстрекательстве и организации беспорядков, которые в итоге привели к захвату зданий руководства в столице.