Прокуратура Бразилии обратились к суду с просьбой привлечь к расследованию экс-президента Болсонару по делу о беспорядках

Генеральная прокуратура Бразилии сделал обращение в верховный суд государства с просьбой привлечь бывшего лидера страны Жаира Болсонару к расследованию по делу о подстрекательстве и организации беспорядков, которые в итоге привели к захвату зданий руководства в столице.
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