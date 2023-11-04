ООН: женщины в Газе вынуждены рожать на улице среди руин или в приютах

В совместном заявлении Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ ООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) утверждается, что женщины в Газе вынуждены рожать в очень плохих санитарных условиях.