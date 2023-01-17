Слово и дело

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Рогов: ВСУ приступили к строительству фортификационных сооружений в Запорожской области

Рогов: ВСУ приступили к строительству фортификационных сооружений в Запорожской области

ВСУ начали организацию фортификационной линии в Запорожской области в рамках подготовки к обороне на временно находящейся под контролем Киева территории.

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