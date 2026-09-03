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Царьград

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Губернатор Кухарук объявляет победителя "Черного золота Югры"

Губернатор Кухарук объявляет победителя "Черного золота Югры"

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, "Лукойл - Западная Сибирь" признана "Компанией года" на конкурсе "Черное золото Югры".

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