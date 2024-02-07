Росрыболовство предложило Японии помощь в спасении застрявших косаток

Скриншот видео Росрыболовство направило в министерство сельского хозяйства Японии предложение о помощи в спасении из ледяного плена группы косаток, которая застряла у острова Хоккайдо, сообщили в ведомстве.
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