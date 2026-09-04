Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, отметив, что НАТО сознательно затягивает конфликт.
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