Путин передал Токаеву наградной лист его отца

В ходе недавней встречи президентов России и Казахстана, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, российский лидер передал наградной лист отца Токаева, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
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