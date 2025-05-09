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ГТРК Татарстан

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Путин передал Токаеву наградной лист его отца

В ходе недавней встречи президентов России и Казахстана, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, российский лидер передал наградной лист отца Токаева, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

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