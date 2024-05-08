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Российские кондитеры предупредили покупателей о подорожании шоколада

Российские кондитеры предупредили покупателей о подорожании шоколада

Из-за рекордного роста цен на какао конечная продукция может прибавить в стоимости 10-20%. В чем причины, будет ли отскок цен и пострадает ли качество изделий?Производители шоколадных изделий о повышении цен говорят: главная причина — стоимость какао-бобов возросла за последний год в разы.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Да и так не покупаем шоколад, а сейчас и подавно не будут!
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