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Эксклюзивную GeForce RTX 5090 почти можно получить бесплатно — Nvidia придумала необычный конкурс

Эксклюзивную GeForce RTX 5090 почти можно получить бесплатно — Nvidia придумала необычный конкурс

Всего-то нужно создать постер Nvidia запустила конкурс NBA 2K27 Poster Challenge, главным призом которого станут четыре эксклюзивные GeForce RTX 5090 в тематическом оформлении NBA 2K27.

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