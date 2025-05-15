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Как использовать личный кабинет реестра повесток из военкомата для получения актуальной информации

Как использовать личный кабинет реестра повесток из военкомата для получения актуальной информации

Как использовать личный кабинет реестра повесток из военкомата для получения актуальной информации Юлия ЧелкановаПовестки из военкомата теперь можно легко контролировать благодаря новому электронному реестру, который вышел из тестового режима и стал доступен для всех граждан.

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