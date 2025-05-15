Как использовать личный кабинет реестра повесток из военкомата для получения актуальной информации Юлия ЧелкановаПовестки из военкомата теперь можно легко контролировать благодаря новому электронному реестру, который вышел из тестового режима и стал доступен для всех граждан.
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