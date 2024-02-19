Глава группы Академии ракетных наук получил условный срок за мошенничество

Руководитель научной группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), директор Научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Андрей Грудзинский и его советник Вадим Фридланд получили условные сроки по делу о мошенничестве.