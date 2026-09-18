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Путин: до 2030 года в России модернизируют не менее 75 аэропортов

Путин: до 2030 года в России модернизируют не менее 75 аэропортов

Не менее 75 российских аэропортов должны быть модернизированы до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.

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