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Курс на эскалацию

Курс на эскалацию

В Киеве вновь призвали аннулировать Минские соглашения Вопрос следования условиям, прописанным в Минских соглашениях, для Украины носит чисто риторический характер.

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