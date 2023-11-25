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Для чего Россия и Иран задумали создать газовый хаб. В чем выгода Москвы инвестировать в конкурента

Для чего Россия и Иран задумали создать газовый хаб. В чем выгода Москвы инвестировать в конкурента

2K прочитали Москва, возможно, поучаствует в создании иранского газового хаба. Хотя это выглядит странно.

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Комментарии
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Лев Добрый
Там много подводных камней, о которых мы ничего не знаем!😎😀👈
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