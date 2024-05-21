ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка

Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК Украинская армия сбросила взрывоопасный предмет с БПЛА на Петровский район Донецка, сообщило в своем официальном телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК.
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