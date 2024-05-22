«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Олимпиада-2024 еще не началась, но эксперты, причем и французские в том числе, бьют тревогу: спортивный праздник не только станет позором для Парижа, но также чреват проблемами с безопасностью, сообщает «Восточный экспресс».

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