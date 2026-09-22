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Царьград

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В Краснодаре врачи спасли 15-летнюю девушку с редкой патологией

В Краснодаре врачи спасли 15-летнюю девушку с редкой патологией

В Краснодаре врачи Клиники Кубанского государственного медицинского университета удалили 15-летней пациентке редкое для подростков образование в мышечном слое матки размером около 4,5 сантиметра, применив лапароскопический метод без крупных разрезов.

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