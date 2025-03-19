«Ъ»: в кабмине нет единства по концепции универсального платёжного QR-кода

Российский Минфин подготовил отзыв на законопроект об универсальном платёжном QR-коде, который поддерживает позицию Банка России, но не все министерства и ведомства согласны с этим подходом, пишет «Коммерсантъ».
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