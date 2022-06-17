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Стали известны 16 городов, которые примут ЧМ-2026. Турнир с 48 сборными пройдет в США, Мексике и Канаде

Стали известны 16 городов, где пройдут матчи ЧМ-2026, который состоится в США, Мексике и Канаде. В США матчи пройдут в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле.

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