Глава Севастополя дал указания по организации очистки берега от мазута

В Севастополе на аппаратном совещании, проведенном губернатором Михаилом Развожаевым, была поднята важная тема — ликвидация последствий экологической катастрофы, связанной с выбросом мазута, 9 января сообщает телеканал «СТВ».
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