Возбуждено уголовное дело после массового ДТП со смертельным исходом на «Коле»

В ГИБДД рассказали новые подробности страшной аварии, в которой погибла пожилая женщина. Авария с участием пяти автомобилей произошла вчера, 4 декабря, в 11:25 на трассе «Кола» вблизи дачного кооператива Лучевое-2 в Кондопожском районе.