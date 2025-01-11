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Царьград

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Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 105 солдат в Харьковской и Запорожской областях

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 105 солдат в Харьковской и Запорожской областях

Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения ВСУ потеряли до 105 военнослужащих. Группировки "Север" и "Днепр" нанесли удары в Харьковской и Запорожской областях, уничтожив живую силу и технику противника.

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