Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Алексей Белоусов
    Ждем координаты сортира Зели, чтобы замочить его там.Зеленский упрекну...
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«Чтобы в семейной жизни не запилила»: Прохор Шаляпин рассказал о будущей жене

«Чтобы в семейной жизни не запилила»: Прохор Шаляпин рассказал о будущей жене

Певец Прохор Шаляпин, который трижды был женат, откровенно высказался о личной жизни. В интервью Леди Mail финалист «Фабрики звезд-6» раскрыл, какой должна быть его избранница, и признался, что готов к четвертому браку и семье.

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